Sergio Marqués entra en el callejero gijonés "por derecho propio"

(Por La Izda) El Presidente Del Gobierno Asturiano, Adrián Babón, La Alcaldesa De Gijón, Carmen Moriyón, Y Los Hijos Del Ex Presidente Del Gobierno Del Principado De Asturias, Sergio Marqués, Con La Placa Que Da Su Nombre A Una Calle. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado este martes que el nombre del ex presidente del Gobierno asturiano, Sergio Marqués, se incorpora al callejero gijonés "por derecho propio", en homenaje póstumo.

"Sergio Marqués ya tiene su sitio en Gijón", ha remarcado, en el acto de descubrimiento de la placa de la calle con su nombre, en el que también han participado la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, y Elena Marqués, una de las hijas del ex presidente regional, que ha estado acompañada de sus tres hermanos, Patricia, Sergio y Guillermo.

Un reconocimiento que, según Barbón, se echaba de menos, a lo que ha recordado que en el callejero gijonés figura también el ex presidente asturiano socialista y ex alcalde de Gijón, Vicente Álvarez Areces, y también el ex regidor gijonés, José Manuel Palacio.

De Marqués ha resaltado que en cualquier ocasión que se presentase, defendería siempre los intereses de Asturias y los antepondría "a cualquier cálculo partidista". "Le sobraban coraje y liderazgo para defender Asturias por encima de disciplinas y de consignas", ha insistido.

Ha recordado, al tiempo, como hace 30 años, en 1994, "este enamorado de Gijón", nacido en esa misma ciudad, lograba la Presidencia de Asturias, a lo que apuntado que, en homenaje póstumo, también se le ha dado su nombre de una sala de la Presidencia del Principado.

Ha remarcado, también, que si bien es consciente de que todos los presidentes de Asturias intentan siempre hacerlo "de la mejor manera posible", cree que "ninguno de ellos se enfrentó a un desgarro interior tan fuerte, tan brutal e intenso como el que sufrió el presidente Marqués", se ha mostrado convencido.

Por ello, ha considerado que lo que hizo en su día Marqués fue "un admirable ejercicio de dignidad". "Si hubiese elegido el metro político o la mera conveniencia personal, el desenlace hubiera sido distinto, pero él no titubeó y decidió militar en el bando, en el único partido, el de la dignidad", ha agregado.

Ha reiterado, en este sentido, su admiración por "la impresionante dignidad que imprimió a la Presidencia del Principado". Ha señalado, unido a ello, que en 1999 le sucedió en el caso el socialista gijonés Tini Areces.

"Saber llegar es complicado, siempre lo es, pero saber irse con dignidad es mucho más difícil y él supo hacerlo de todas las tareas con total elegancia", ha elogiado Barbón.

Ha llamado la atención sobre que, en un contexto de polarización de la vida política, pudiera parecer "insólito" que un presidente y una alcaldesa de partidos distintos se unieran para homenajear a alguien que no militó en ninguno de ambos.

"Eso le añade más valor a este encuentro", ha recalcado, a lo que ha apuntado que demuestra que la política también ofrece "espacios suficientes para la convivencia".

Ha animado, en consonancia con ello, a no trasladar "nunca a Asturias esa atmósfera viciada de la política nacional". "Este acto demuestra la talla humana e institucional del presidente Marqués", ha ensalzado.

"Sepamos, como supo hacer él, anteponer siempre los intereses de Asturias y la dignidad institucional a cualquier otra cosa para repetir argumentarios o memorizar lemas y consignas que vienen dadas por un teléfono desde Madrid", ha apuntado.

"Vale mucha gente para jugar al oportunismo también pero para presumir de defender Asturias y sus instituciones con orgullo sirven muchos menos", ha advertido, a lo que ha añadido que solo sirven personas con "coraje y liderazgo" como Marqués.

"DEUDA HISTÓRICA"

Moriyón, por su parte, ha incidido en que esa calle era una "deuda histórica" con un gijonés que fue un servidor público, abogado de profesión y quinto presidente del Principado.

"Su Presidencia supuso, por tanto, un hito democrático que consolidó la normalidad institucional y la madurez del sistema político asturiano", ha remarcado por ser el primero en conseguir la alternancia política.

De él ha destacado su temperamento "sereno, moderado y dialogante", pero también su talante "cordial" que distingue a una persona en "constante búsqueda del entendimiento, incluso en circunstancias difíciles".

Ha remarcado, también, que afrontó su Legislatura en un contexto "de gran complejidad parlamentaria", marcado por la ruptura con el partido por el que había sido elegido (PP) y por la posterior creación de uno propio "con Asturias como única bandera", ha apuntado con alusión a URAS.

También ha elogiado cómo supo enfrentar esas complejidades manteniendo la acción de Gobierno en minoría. "Durante su mandato encarnó un estilo de gobierno prudente y atento al consenso, que el tiempo ha terminado por reconocer y valorar de manera transversal", ha opinado.

Al tiempo, ha destacado que Marqués "nunca" hizo de sus adversarios políticos enemigos personales, como "nunca" empleó la descalificación gratuita.

"Reforzó en Asturias la idea de que la pluralidad política y el respeto a las reglas de juego son compatibles con la gestión eficaz de lo público", ha remarcado.

Por otro lado, ha resaltado que la vinculación de Sergio y Marqués con Gijón es "indiscutible", al indicar que en esa ciudad nació, vivió, ejerció de abogado y falleció, manteniendo con la misma "una relación biográfica, profesional y afectiva de gran profundidad".

"Esa estrecha relación con su concejo natal constituye por sí misma un fundamento sólido para que el callejero gijonés incorpore su nombre", ha dejado claro Moriyón quien, al igual que Barbón, ha recordado el homenaje en el callejero a los dos ex alcaldes gijoneses José Manuel Palacio y Vicente Álvarez Areces.

Por ello, ha considerado que la inclusión en el callejero de Marqués es un acto "de justicia y pluralismo". A mayores, ha explicado que la elección del lugar no es casual, al ser el Consejo Consultivo del Principado de Asturias la única institución de rango estatutario del Principado cuya sede se sitúa en Gijón.

"Vincular el nombre de Sergio Marqués a esta calle significa, además de honrar su memoria, reforzar el papel institucional de Gijón como ciudad en la que se asientan órganos fundamentales de nuestro autogobierno", ha ahondado la alcaldesa, quien ha reivindicado el papel de Gijón dentro de la autonomía asturiana.

ELENA MARQUÉS

Elena Marqués, en representación de sus hermanos y familia, ha agradecido este homenaje póstumo a su padre "que nos desborda y nos honra hasta lo más profundo de nuestro corazón", ha destacado, antes de rememorar las vivencias del ex presidente en Gijón a lo largo de su vida personal, profesional y política, y también recordar a su madre, Elena Prendes Peláez.

También ha incidido en las circunstancias "difíciles" que tuvo su padre durante su Presidencia del Principado, entre los años 1995 y 1999.

Pese a ello, ha resaltado que fue capaz de gobernar "con serenidad y firmeza y sin perder nunca de vista su vocación de servicio ni su lealtad a su tierra".

Especialmente ha mencionado el hecho "muy simbólico" de que en esta calle que llevará su nombre desde este día esté la sede el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que, por razones hoy ya "muy antiguas", según ella, su padre no pudo ocupar un lugar tras su Presidencia.

"Entra para siempre, no como miembro temporal, sino como presencia permanente, no por nombramiento, sino por merecimiento", ha destacado su hija, visiblemente emocionada.

"Su nombre quedará inscrito en la placa de esta calle, en la misma fachada del Consejo Consultivo como testimonio sereno de la historia y como forma elegante y definitiva de reparación", ha añadido. Gracias por permitirnos sentir que desde hoy nuestro padre regrese a casa, que Gijón, su ciudad, no lo olvida", ha resaltado.