Siero acoge este jueves la proyección 'Mujeres en la cumbre' sobre el papel femenino en la montaña

El Teatro Auditorio de La Pola Siero acogerá este jueves 25 de septiembre a las 19.30 horas la proyección 'Mujeres en la cumbre, el lugar de las mujeres está arriba' dentro de la programación de otoño del Patronato Deportivo Municipal dedicada a las actividades en el medio natural. La entrada es libre hasta completar aforo.

La ponencia correrá a cargo de Irene Ribelles, profesora en el CIFP del Deporte de Avilés y vicepresidenta del Club Alpino Asturiano. Ribelles es una alpinista con experiencia en expediciones en Asia, Sudamérica, los Alpes y otras cordilleras internacionales.

Durante la sesión, la ponente repasará la historia de la escalada femenina, desde las pioneras hasta la actualidad, y compartirá su trayectoria personal y deportiva como ejemplo de superación y compromiso con la montaña.