Siero celebra este fin de semana el XI Concurso de Sidra Casera

La concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti junto a miembros del Club Sierense de Amigos de la Manzana. - SIERO

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Pola Siero acoge este sábado 20 y domingo 21 de septiembre el XI Concurso de Sidra Casera de Siero, organizado por el Club Sierense de Amigos de la Manzana con la colaboración del Ayuntamiento de Siero, en el marco de la 40 edición de Agrosiero.

El certamen, consolidado como una de las citas sidreras más relevantes de la región, incorpora este año el primer Concurso de Sidra de Hielo Casera de Siero y el primer Concurso de Sidra de Hielo Casera de Asturias, ampliando su proyección local y regional, tal y como ha detallado el Ayuntamiento.

El público podrá disfrutar de la tradicional exposición de manzanas, con entre 120 y 150 variedades, muchas acogidas a la DOP, y de una demostración de mallado para niños y familias programada el sábado a las 13.30 horas.

Durante todo el fin de semana, de 12.00 a 21.00 horas, se podrá participar en la degustación popular de las sidras concursantes. La gran final y la entrega de premios se celebrarán el domingo a partir de las 17.00 horas.