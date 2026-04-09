Siero reforma el Parque La Pedrera de Lieres: 102.995 euros para juegos infantiles y pistas deportivas

El alcalde de Siero, Ángel García, visita las obras en el parque La Pedrera, en Lieres. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero realizará las obras de adecuación del área de juegos infantiles y pistas deportivas del parque de La Pedrera en Lieres. La actuación cuenta con un presupuesto de 102.995 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, la obra se encuentra en licitación y las empresas interesadas podrán presentar oferta hasta el 4 de mayo. El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa, han explicado que el Ayuntamiento han explicado que los pavimentos de las pistas polideportivas y del área infantil, así como algunos juegos de esta última, si bien han recibido un mantenimiento adecuado, se encuentran deteriorados y envejecidos por el paso del tiempo.

En concreto, el proyecto contempla la renovación de 142,56 metros cuadrados de pavimento del área infantil mediante la instalación de un nuevo pavimento continuo de seguridad, así como la sustitución de los juegos existentes por dos nuevos multijuegos adaptados a distintas franjas de edad, uno para niños de 5 a 12 años y otro para niños de 2 a 5 años.

La actuación también incluirá mejoras en el entorno del área infantil y de las pistas, con la instalación de 28 metros lineales de barandilla de madera tratada, la colocación de dos nuevos bancos de polímero reciclado, la reubicación de otros dos bancos ya existentes y la instalación de un panel informativo.

En lo que respecta a las instalaciones deportivas, se actuará sobre la pista multideportiva interior, destinada a fútbol y baloncesto, mediante un tratamiento de renovación superficial y el marcaje de nuevas líneas de juego.

Asimismo, en la pista exterior, destinada a atletismo y baloncesto 3x3, se llevará a cabo la reparación y saneado de las zonas afectadas por las raíces de los árboles perimetrales, así como la renovación completa de la superficie.