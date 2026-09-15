Siete bandas asturianas compiten este domingo en Oviedo por ganar la final de FestiAmas 2026

Presentación de la final de Festiamas en Oviedo, con todos los finalistas. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La final del concurso FestiAmas llega este domingo 20 de septiembre a la plaza de Feijóo de Oviedo, en el marco de las fiestas de San Mateo. A partir de las 19.00 horas, siete grupos se disputarán la final tras un año en el que se han recibido 201 candidaturas.

La final de FestiAmas ha sido presentada este martes en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Oviedo, donde Geno Cuesta, miembro de la organización, ha detallado que el objetivo de este festival es "dar visibilidad" y apoyar a los músicos y la música hecha en Asturias. Cada grupo contará con 30 minutos de actuación. Se retarán en esta final Lorena Lawrence, Black Stokers, Dr. Lokomoto, Milana Bonita, Grape, Deze y Deneka, y Tesela.

La concejala de Festejos de Oviedo, Covadonga Díaz, ha explicado que la final de FestiAmas ocupa un año más un "lugar preferente" en las fiestas de San Mateo, como muestra del compromiso del Ayuntamiento con la cultura y música asturiana.

Por su parte, el director general de Juventud del Gobierno asturiano, Francisco de Asís Fernández, ha destacado el éxito de la colaboración institucional para celebrar todas las actuaciones en el conjunto del territorio asturiano.

Finalmente, la directora de antena y contenido de RTPA, Lucía Herrera, ha explicado que la emisión de la final tendrá lugar el domingo 27 a las 11.30 horas. "Festiamas es una muestra del compromiso del servicio público de comunicación audiovisual con el talento de proximidad", ha asegurado.