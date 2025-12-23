El sindicato LCT expone el cese de 40 bomberos del SEPA y alerta del riesgo para la seguridad pública

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicatu Asturianu La Clase Trabayadora (LCT) ha expuesto este martes lo que considera una "situación de máxima gravedad" generada por la decisión del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) al cesar, el pasado 4 de diciembre, a 40 bomberos-conductores. "Esta medida, fruto de una gestión política irresponsable, condena al desempleo a decenas de profesionales y deja a la ciudadanía asturiana en una situación de vulnerabilidad extrema", ha mencionado.

En una nota de prensa, este sindicato explica que los trabajadores afectados finalizaron sus contratos el 4 de diciembre sin que la Administración cumpliera su compromiso de darles continuidad como interinos.

"La causa es una absoluta negligencia administrativa: la no aprobación en plazo de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por parte de Función Pública y el Consejo de Gobierno. Muchos de estos profesionales renunciaron a empleos estables (algunos con contratos vigentes hasta 2026) confiando en la palabra de la Administración. Hoy se encuentran en el paro por una falta de previsión burocrática que el Sindicatu Asturianu LCT considera inaceptable", ha detallado LCT.

Según el sindicato, la pérdida de estos 40 efectivos operativos "es una amenaza a la seguridad pública". El SEPA ya arrastraba una falta crónica de personal, y este recorte forzoso coincide con el final de año, cuando parte de la plantilla disfruta de sus permisos reglamentarios.

"La capacidad de respuesta ante emergencias está comprometida. Si se produce cualquier incidente grave o retraso en la atención derivado de esta falta de efectivos, la responsabilidad será exclusivamente de los gestores que han permitido este despropósito", ha advertido LCT.

Ante este escenario, el sindicato ha pedido la eincorporación inmediata de los 40 bomberos cesados el 4 de diciembre; una regularización urgente de la RPT por parte del Consejo de Gobierno para dar cobertura legal a las plazas y la asunción de responsabilidades políticas por una gestión que está poniendo en jaque un servicio esencial.

El Sindicatu Asturianu LCT no descarta ninguna vía de acción: desde movilizaciones y protestas hasta acciones legales "para defender la dignidad de los trabajadores y el derecho de los asturianos a un servicio de emergencias seguro y eficaz".