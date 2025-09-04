Sofocado un incendio en una vivienda de dos alturas en La Carrera (Siero)

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en los parques de La Morgal y San Martín del Rey Aurelio, han sofocado este jueves el incendio declarado en una vivienda en La Carrera, Siero.

El fuego ha calcinado la planta baja de la casa y ha causado importantes daños en el forjado de la vivienda. El coche y los diferentes enseres que se guardaban en este espacio también han resultado calcinados, según informa el SEPA.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 02.37 horas. En la llamada se indicaba que estaba quemando la planta baja de una vivienda de dos alturas y todos sus ocupantes estaban fuera de la misma.

De inmediato, se movilizó a los efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de La Morgal y San Martín del Rey Aurelio que se trasladaron con un vehículo primera salida, una nodriza, un vehículo autoescala y una autobomba. Una vez en el lugar, los efectivos procedieron a extinguir el incendio.

A lo largo de la noche y durante esta mañana los efectivos de bomberos continúan en el lugar realizando tareas de refrigeración. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU.