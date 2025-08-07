Solís (PP) rechaza el recorte a la PAC y fondos de cohesión plantea un frente común al resto de partidos

La eurodiputada asturiana del PP, Susana Solís (segunda por la derecha), antes de participar en el Día de Europa en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

La representante 'popular' cree que el acuerdo sobre aranceles servirá para "ganar tiempo"

GIJÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada asturiana del PP, Susana Solís, ha dejado claro este jueves que su partido se va a oponer a cualquier recorte que se haga a la Política Agraria Común o al recorte de los fondos de cohesión, como también se oponen a la centralización de esos fondos.

Solís ha indicado que los presupuestos europeos se han incrementado, pero hay que pagar los fondos de recuperación, que son 800.000 millones de euros que, según ella, España no ha sabido aprovechar adecuadamente.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en la celebración del Día de Europa en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

A esto ha sumado nuevas prioridades, como defensa y competitividad industrial. "Nosotros estamos de acuerdo en invertir en defensa, invertir en industria, pero esto no puede ser a costa del campo ni tampoco de los agricultores, ni tampoco de la política de cohesión", ha recalcado.

Por otro lado, ha indicado que la centralización de los fondos que propone la CE es un "error", a lo que ha recalcado que al final hace "muy difícil" poder ejecutar estos y que lleguen a las pymes, a los ciudadanos reales.

Ha advertido, unido a ello, de que ahora hay un "grave riesgo" de tener que devolver parte de esos fondos europeos. Por este motivo, ha avanzado de que el PP va a luchar y ha dicho esperar que lo hagan juntos todos los grupos políticos, "para que Asturias no pierda ni un solo euro en la PAC ni tampoco perdamos un solo euro en la política de cohesión".

ACUERDO CON TRUMP

Preguntada por los aranceles impuestos por EEUU, ha opinado que no se puede vender el acuerdo sobre ellos como un éxito, pero, a su modo de ver, lo que ha hecho la Comisión Europea es "ganar tiempo" para evitar una guerra comercial y para construir esas capacidades tecnológicas en industria, en defensa, en autonomía estratégica que hoy en día no tiene la UE, a su juicio.

En cualquier caso, ha apuntado que tratarán de rebajarlo y que no afecten a sectores como la agricultura o el acero. Solís ha recordado, también, que se van a poner unas cuotas del acero.

La eurodiputada del PP ha señalado que Asturias no exporta mucho hacia los Estados Unidos, pero su partido seguirá trabajando. Para ella, esto "pone más en valor que necesitamos trabajar por la autonomía estratégica europea".

Sobre su participación en el Día de Europa en la Fidma, ha resaltado la importancia de dar a conocer el trabajo que se realiza como eurodiputados en el Parlamento Europeo.

"Hay que acercar a Europa a los ciudadanos para saber que Europa es importante y que los próximos cinco años serán cruciales", ha considerado Solís.