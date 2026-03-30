Somos Asturies pone en marcha un servicio gratuito de asesoría legal sobre la prórroga de alquileres

Asesoría gratuita para inquilinos e inquilinas ante la especulación en el alquiler - SOMOS

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto de la Junta Heneral y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un servicio gratuito de asesoría legal dirigido a inquilinos e inquilinas, para informar sobre la prórroga del alquiler establecida en el Real Decreto-Ley 8/2026 de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler.

El servicio, impulsado desde el Grupo Parlamentario en colaboración con Somos Asturies, ofrecerá "información clara y accesible" sobre los derechos de los arrendatarios ante la posible renovación de contratos y las condiciones de los alquileres, tal y como ha detallado la formación en una nota de prensa.

La atención presencial se realizará de martes a viernes, de 16 a 20 horas, en la Oficina Parlamentaria de Somos Asturies, ubicada en la Plaza Juan XXIII, número 2, bajo.