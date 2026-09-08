Somos Asturies reivindica en Gijón una izquierda de "kilómetro cero" centrada en los problemas del territorio. - SOMOS ASTURIES

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Somos Asturies ha presentado este martes en Gijón su proyecto político durante el encuentro '¿Ye lo qu'hai?', una jornada festiva y reivindicativa que ha incluido dos mesas redondas, música, espicha y espacios para compartir inquietudes políticas y sociales, con la participación de representantes de Comuns, Compromís, BNG, Bildu, CUP, Cantabristas y Verdes-Equo Asturies. Allí la formación ha reivindicado una izquierda de "kilómetro cero" centrada en los problemas del territorio.

La diputada y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha defendido que el partido es "necesario para el presente y futuro de Asturies" porque, a su juicio, existe una carencia de una formación de izquierdas "local, pegada al territorio" y centrada en los problemas propios de la comunidad.

Tomé ha señalado que Somos Asturies pretende ser un partido "de kilómetro cero", sin estar supeditado a decisiones o directrices de organizaciones de ámbito nacional ni a estructuras vinculadas a intereses del poder central. "Nuestro enfoque es el de centrarnos en los problemas asturianos y ponerles la solución desde la base de nuestra vida y de nuestro día a día", ha añadido.

La jornada ha abordado el funcionamiento de las denominadas "izquierdas de kilómetro cero" en otros territorios, con el objetivo de mostrar su capacidad para desarrollar políticas progresistas centradas en los retos locales.

El portavoz de Somos Asturies, Xune Elipe, ha defendido que esta fórmula "funciona en otras regiones", donde partidos territoriales están impulsando soluciones a problemas que, según ha indicado, no resuelve un sistema basado en una política centralista. Elipe también ha reivindicado la necesidad de "recuperar la ilusión y las ganas".

Asimismo, ha defendido que las izquierdas territoriales "son fuertes y están demostrando que funcionan" y ha considerado que Asturies no puede continuar "sin tener un proyecto político fuerte" que defienda los intereses del territorio.

Entre los asuntos abordados durante los debates han figurado la dificultad de la ciudadanía para acceder a una vivienda digna, la necesidad de impulsar políticas para frenar la actuación de los fondos de inversión y la soberanía energética y alimentaria.