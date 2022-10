"Son intolerables", cree la presidenta del Consejo de la Juventud de España de las imágenes del colegio mayor madrileño

"Los jóvenes no somos eso", defiende Andrea González

GIJÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González, ha dejado claro este viernes en Gijón que "la violencia no es juventud", con referencia a la polémica surgido a raíz de unas imágenes en las que se ve a jóvenes profiriendo gritos machistas desde el colegio mayor Elías Ahúja, de Madrid.

"Esas imágenes son intolerables, el discurso perpetúa una violencia estructural contra las mujeres", ha reprochado, a lo que ha invitado a reflexionar y ha incidido en que no tienen cabida este tipo de discursos.

Así lo ha indicado, en declaraciones a Europa Press, después de participar en la inauguración de los 40 Encuentros Internacionales de Juventud 'Kbuñs' 2022, en la antigua Escuela de Comercio de Gijón.

"Es una situación que perpetúa la violencia en los contextos universitarios", ha reiterado, a lo que ha animado a reflexionar sobre cómo están estructuradas las universidades y los colegios mayores, así como sobre el papel de las novatadas y cómo eso influye en la vida académica de los estudiantes.

"Se está dando una imagen que no corresponde con la realidad de la juventud", ha señalado González, no obstante. Al tiempo, ha lamentado, respecto al caso del colegio mayor madrileño, que se estén generalizando ciertos comportamientos de determinadas personas a toda la juventud.

Sí que ha remarcado que están en contra de cualquier violencia hacia las mujeres y no comparten "para nada" la situación que se ha dado en el citado colegio mayor.

Dicho esto, ha insistido en que "los jóvenes no somos eso". Ha resaltado, en este sentido, que, si bien hay jóvenes de todo tipo, la juventud participa, se manifiesta y se muestra en contra de todos estos comportamientos.

SALUD MENTAL

Preguntada sobre el hecho de que se hable de un incremento de problemas de salud mental en jóvenes, ha recalcado que no se da solo a raíz de la COVID-19 como se dice en algunos ámbitos.

Ha indicado que la gente joven ya desde hace años pide una mejor asistencia sanitaria y psicológica. A su juicio, problemas estructurales de los jóvenes, como pueda ser la precariedad, la falta de acceso al empleo o a la vivienda, el abandono escolar, pueden reflejar esos aumentos de casos de salud mental.

No obstante, ha matizado que no cree que haya más casos, si no que los jóvenes hablan de ello y han conseguido que se hable del tema. Algo de lo que ha dicho que se siente "orgullosa", el ver cómo gente de su generación ha sido capaz de poner en el centro del debate la salud mental y hable de ella "sin ningún tabú", ha destacado.

Respecto al incremento de la violencia machista en jóvenes, ha reconocido que se ven más casos, o al menos más casos mediáticos, pero ha enfatizado que no se trata solo de gente joven, si no que es un problema estructural de la sociedad.

En todo caso, ha indicado que las mujeres jóvenes luchan contra lo que consideran que atenta contra sus derechos y son las que dan visibilidad, pero no porque se produzcan más casos en jóvenes que en otros grupos de edades.

Sobre los Encuentros de Kbuñes, los ha considerado fundamentales como espacio de encuentro y de debate para la gente joven. Ha señalado, asimismo, que el Consejo de la Juventud trae a Gijón cada año a jóvenes de distintos puntos de España y en esta edición se hablará de ciudades inclusivas.