"Son ustedes unos impresentables", responde Martín a Foro a su petición de dimisión

GIJÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín (IU-IAS), ha respondido duramente a su petición de dimisión hecha por Foro, a cuyos concejales ha conminado a dejar de "manipular y tensionar la ciudad".

"Son ustedes unos impresentables", ha espetado Martín al edil de Foro Pelayo Barcia, al que ha recalcado que su grupo municipal está "pasándose por el forro" toda recomendación sanitaria para defender la comodidad de usar sus coches particulares.

Le ha indicado, en este caso, que parte no entienden de facilitar espacio para los ciudadanos, a lo que ha recordado que el Martillo de Capua es la parte más estrecha del Muro de San Lorenzo.

También ha remarcado que se trata de medidas de movilidad provisionales, a lo que ha dejado claro que cuando se haga una reforma definitiva será con el mayor consenso social y político y conforme a la ley.

Ha apuntado, asimismo, que el carril de circulación va a ser más ancho y ha instado a los concejales 'foristas' a no dar más noticias "falsas". Sobre esta cuestión, ha sostenido que no ha habido ningún accidente en la avenida de la Costa.

"No sigan manipulando, por favor", ha insistido, al tiempo que ha recalcado que detrás de la plataforma 'StopMuro' está gente de Foro, algo que en todo caso ha aclarado que es legal. El edil ha insistido en que hay una mayoría muy amplia en Gijón que defiende las peatonalizaciones en la ciudad.

DIMISIÓN POR "INCOMPETENCIA"

Barcía, por su lado, ha aprovechado una pregunta en el Pleno para arremeter contra las actuaciones llevadas a cabo Martín en materia de movilidad, y especialmente que se aproveche, a su juicio, de la pandemia para excusar la implementación de medidas, como pueda ser en el muro de San Lorenzo o en Cimadevilla.

"Es momento de exigir que usted se vaya", ha reclamado Barcia, quien ha augurado que si es cierto que la cosa está mal, si el edil sigue en su cargo "irá a peor". Es por ello, que ha pedido la dimisión de Martín "por incompetencia".

Previamente a Martín, el concejal de Mantenimiento y Obras, Olmo Ron (PSOE), ha replicado a Foro que aquí no hay un ideólogo ni un ejecutor, hay un Equipo de Gobierno "sólido , que tiene claras las cosas", ha recalcado. Asimismo, ha reivindicado la necesidad de dar sitio a peatones, para lo que debe haber un cambio de movilidad en la ciudad. Ha animado, en este caso, a abordarlo con "anchura de miras".

Y sobre la pregunta en cuestión de Foro referente a la peatonalización del paseo del Muro, ha asegurado que se trata de una actuación simple, ya que se va a pasar el carril bici actual a la vía en sentido a la avenida de Castilla.

Para ello, se va a aplicar pintura, no a cortar el vial del muro. Habrá actuaciones concretas, eso sí, como cambio de señales o semáforos y el rebaje de parte de acera. También lleva ligado actuaciones en las calles de Ruiz Gómez y Caridad.

No obstante, ha reconocido que no es lo más idóneo hacer esta actuación en agosto, pero ha llamado la atención sobre que este no es cualquier verano, sino el de la COVID-19 y el Ayuntamiento está obligado a facilitar la distancia interpersonal entre los ciudadanos.