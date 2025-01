Sostres: "Cascos mandaba orgánicamente en Foro porque era un partido netamente presidencialista"

Martínez Oblanca asegura que "siempre tuvo la sensación de que su partido era un partido transparente"

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Uno de los fundadores de Foro, junto a Francisco Álvarez-Cascos, Enrique Álvarez Sostres, y el presidente del congreso fundacional de la formación ha manifestado este jueves en los tribunales que en el partido --Foro-- "orgánicamente mandaba el presidente, porque era un partido netamente presidencialista, pero tenía unos órganos colegiados y unos órganos territoriales también".

Ha dicho que "jamás" participó en ninguna reunión en la que se concretaran las condiciones económicas del Álvarez-Cascos, ni le trasladaron nunca las condiciones económicas concertadas con él para su incorporación al proyecto. Tampoco recibió nunca pagos por sus mitines o actos en la creación del partido.

Ha dicho que él desconocía la mecánica de pasar los gastos en el partido porque, entre otras cosas, el "no pasó jamás ningún gasto". "El partido no tenía tesorero formalmente y el control económico me imagino que lo llevaba un diputado, Pelayo Roces, y luego las contabilidades las llevaba Charo Cabal y Teresa Alonso, que era la secretaria general".

SUPUESTA SEDE EN MADRID

Preguntado Sostres si tuvo conocimiento de la existencia de una sede de Foro en Madrid, ha destacado que de lo que tuvo conocimiento fue "del intento de tener una oficina", y lo supo por el propio Cascos que en una reunión en su domicilio en Madrid, el 13 de marzo de 2013, donde le trasladó la situación que estaba pasando, con "unos momentos delicados familiares, económicos".

Cascos le trasladó entonces, según Sostres que "parecía necesario el alquilar unos locales que tenían, no sé si él o su familia, o su familia y una compañía, para arrendárselos a Foro".

"Bueno, a mí no me sonó bien esa música", indicó Sostres, que explicó que posteriormente le trasladó su postura en un correo que le envió. "No tuve contestación al correo y no tuve más conocimiento de esos locales comerciales hasta el año 2019", explicó.

Ha indicado que supo también entonces que cuando tuvo la reunión en el domicilio particular de Cascos esas oficinas llevaban ya seis meses alquiladas a Foro.

También ha indicado que "jamás se hablaba de una sede en Madrid", ni se reunió con compañeros en la misma.

OBLANCA HABLA DE UN "PARTIDO TRANSPARENTE"

Tras Sostres ha prestado declaración el ex diputado Isidro Martínez Oblanca, que ha manifestado que el 12 de enero de 2011 se celebró una reunión en la sidrería El Cartero de Gijón, que él mismo organizó y en la que estaba presente Álvarez Cascos, Pelayo Roces, Fernando González Landa, Miguel Conde León, y él mismo con la finalidad de cerrar la vuelta de Cascos a la política.

"En aquella reunión el señor Álvarez-Cascos no había tomado la decisión de volver a Asturias porque había determinados condicionantes. Uno de ellos era que quería mantener su núcleo familiar en Madrid. El otro era que quería seguir muy estrechamente la atención de sus hijos, que entonces estaban en etapa escolar. Y la tercera era que no sufriera merma del poder adquisitivo", ha explicado Oblanca.

Ha manifestado que los asuntos económicos los llevaba Pelayo Roces y la secretaria general, Teresa Alonso, mientras que el presidente se dedicaba a la acción política.

"Siempre tuve la sensación de que nuestro partido era un partido transparente, hasta el punto de que, cuando se tomaba una decisión, incluida la aprobación de los presupuestos del partido, todas las cuestiones quedaban pendientes durante un mes, para que cualquiera, con toda libertad, pudiese examinar lo que consideraba", indicó.

Sobre la supuesta sede en el Paseo de la Castellana, Oblanca ha indicado que cuando Cascos propone abrir la misma le pareció muy bien porque la principal razón era que "había 40.000 asturianos que vivían en Madrid" y eso para el partido eso era fundamental. Además ha indicado que las cien personas que trabajaron en Madrid recogiendo firmas y demás hicieron "muy buen trabajo".

"El presidente me comentó que su familia disponía de un despacho en Madrid, el de Paseo de la Castellana, que podía utilizar. Yo lo conocí y empecé a usar en la primavera del año 2013. El presidente me dice entonces que dispongo allí de un despacho para trabajar. Se me facilitó un pase al centro y una llave la persona que se ocupaba la gestión de esa oficina de oficinas", ha explicado Martínez Oblanca, que ha asegurado que del contrato de la misma "no sabe nada".

No ha podido precisar cuantas veces fue a la oficina, aunque si ha destacado que "no fueron muchas porque el no vivía en Madrid, ni hizo un uso continuado", pero si recuerda que fue a unas tres reuniones con compañeros de Foro en Madrid.