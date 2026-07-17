Sputnik inicia la contratación de 30 trabajadores para su nuevo centro de escalada en Lugones

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, junto a Dani Castillo, cofundador y brand manager de Sputnik. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha anunciado este viernes el inicio del proceso de contratación de personal para el nuevo centro de escalada Sputnik en Lugones, cuya apertura está prevista para la primera quincena de septiembre y que supondrá la creación de 30 puestos de trabajo.

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, han informado de que la empresa ha iniciado la selección de profesionales para un proyecto que convertirá al concejo en sede del mayor centro de escalada indoor del norte de España.

Las vacantes ofertadas incluyen un perfil de dirección, uno comercial y otro de comunicación, además de dos responsables de turno, seis puestos de atención y venta, cuatro técnicos deportivos de escalada (TD2) y dos (TD1). A ello se suman cuatro cocineros, cuatro routesetters (equipadores), cuatro personas para tareas de desequipamiento y un puesto de mantenimiento.

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura desde este viernes a través de la plataforma habilitada por la compañía. La empresa señala que los futuros empleados contarán con condiciones incluidas en su plan de bienestar, con un máximo de 16 días laborables al mes, salarios por encima de convenio, formación y medidas de conciliación.

El regidor ha destacado que la apertura de Sputnik "supondrá la creación de 30 nuevos puestos de trabajo en Siero, una magnífica noticia para el concejo", y ha subrayado que algunos perfiles "muy específicos" representan una oportunidad para profesionales vinculados al ámbito deportivo y de la escalada.

La instalación, que será la séptima de la compañía y la segunda fuera de la Comunidad de Madrid, contará con 2.400 metros cuadrados y combinará zonas de escalada con espacios de restauración, entrenamiento, fitness y ocio familiar. El proyecto ha supuesto una inversión de 4,5 millones de euros.

Asimismo, la empresa mantiene abierta una lista preferente para personas interesadas en el centro, que permitirá acceder a información anticipada sobre la apertura, reservas prioritarias y ofertas de preventa.