Suárez (IU) insta a Cuesta a reunirse el lunes con el consejero Ovidio Zapico para hablar de vivienda pública

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez ha instado este viernes al concejal responsable de vivienda, Ignacio Cuesta, a reunirse este lunes con el consejero del ramo, Ovidio Zapico para hablar de vivienda pública. El concejal ha mostrado el "nivel de indignación absoluto" de su Grupo Municipal con un edil que es "el niño mimado de las empresas en Oviedo".

En unas declaraciones a los medios, Suárez ha criticado la "falta de política de vivienda" del Ayuntamiento de Oviedo y ha acusado directamente a su responsable de "defender los intereses empresariales y privados" en lugar de atender las necesidades de la ciudadanía.

"Hay que tener jeta", ha dicho, después de que Cuesta asegurase que IU era "la muleta" del PSOE y afirmase que el Ayuntamiento ya ofreció suelo para vivienda social al Principado sin obtener respuesta. "Estamos hartos de este estilo político", ha aseverado, retando al concejal a dejar sus vacaciones y reunirse "el lunes a las 9.00" en la Consejería para que "vaya por primera vez" a hablar de vivienda.

Suárez ha defendido que "no hay ni un solo papel" de Ignacio Cuesta poniendo suelo a disposición del Principado para construir vivienda pública. "Se dedica a anunciar y no hace expedientes", ha apostillado, remarcando que en Oviedo no hay "ni un funcionario ni un euro" dedicado a vivienda.

"La única vez que este niño mimado empresarial fue a la Consejería fue para defender los intereses empresariales y privados en la Fábrica de gas. No habló de vivienda, habló de intereses empresariales. Es a lo que nos tiene acostumbrados", ha remarcado el concejal de IU.