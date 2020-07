Taboada advierte de la ausencia de proyecto para la glorieta de la Cruz Roja

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada, ha advertido este lunes de la "inexistencia" del proyecto para la glorieta de la Cruz Roja, "una de las treinta obras exprés anunciadas a bombo y platillo por el concejal de Ciudadanos, Ignacio Cuesta. Hemos pedido acceso al proyecto y la respuesta del servicio es que no existe tal proyecto", ha indicado.

Taboada ha asegurado que la respuesta de los técnicos no deja lugar a dudas sobre la inexistencia del proyecto: "les informamos de que no existe proyecto o anteproyecto para la ejecución de la obra de modificación de la Glorieta de la Cruz Roja para reordenar el tráfico de la entrada a Oviedo. Les informamos de que no existe proyecto ni anteproyecto relativo a esa obra y que en breve se procederá a la contratación de la redacción de una memoria valorada de referencia incluida en lo que periodísticamente se denomina Plan 30".

A tenor de esta respuesta, Taboada ha acusado a Cuesta de "faltar a la verdad con su obra estrella", cuando, tal y como explica "lo único que hará será pintar el suelo para el acceso al aparcamiento del Vasco; ése es su proyecto para los vecinos y vecinas de la zona. No nos sorprende, puesto que el señor Cuesta nos tiene muy acostumbradas a la generación de este tipo de noticias fake", ha concluido.