Taboada recuerda que el Mercado de Gascona se hacía con total normalidad desde al menos 2013

Publicado 14/10/2019 11:52:55 CET

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López y otros miembros del ex gobierno tripartito han pasado este lunes por el juzgado para declarar por un supuesto delito de prevaricación. A su llegada al juzgado, la ex teniente de alcalde, Ana Taboada (Somos), ha recordado que la autorización para la celebración del Mercado de Gascona fue similar a la de años anteriores.

"Vamos a colaborar con la justicia y dar todas las explicaciones oportunas. Volveremos a explicar que nosotros aprobamos la autorización para la celebración del Mercado de Gascona entendiendo que lo hacíamos cumpliendo con la normativa vigente", ha indicado Taboada.

Así, ha insistido en que desde al menos 2013 este Mercado se hacía con total normalidad y con los informes similares a los aprobados en su mandato.

Los miembros del PSOE no han querido hacer declaraciones a los medios, pero también han mostrado su intención de colaborar con la justicia respondiendo a las preguntas que les hiciese cada una de las partes y defendiendo los informes elaborados para la celebración del Mercado objeto del pleito.

Además de López y Taboada este lunes también estaban llamados a declarar el ex edil de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo; la que fuera concejala de Infraestructuras, Ana Rivas, y el anterior concejal de Culura y Festejos, Roberto Sánchez Ramos (IU). El primero en hacerlo fue el ingeniero municipal en calidad de testigo.

Para el próximo jueves están citados el resto de miembro del ex tripartito: Rubén Rosón, Iván Álvarez, Marisa Ponga, Mercedes González y Ricardo Fernández.

Las diligencias se abrieron por una denuncia de la Asociación de Vecinos de las calles Gascona e Indalecio Prieto. El juzgado deberá esclarecer si los procesados incurrieron o no en un presunto delito de prevaricación al autorizar el conocido como Mercado de Gascona en contra de los informes municipales desfavorables a tal decisión.