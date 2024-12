'Taxi Luz' aumenta a 32 los taxistas que llevarán a usuarios de residencias a ver las luces de Navidad

La iniciativa, de unas tres horas, incrementa el número de participantes de 76 a 120

GIJÓN, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Taxi Luz, que permite a personas mayores de residencias de la Tercera Edad de Gijón hacer un recorrido por las luces navideñas de la ciudad, amplia en esta segunda edición el número de taxistas participantes de 17 a 32.

De igual modo, se incrementa el número de residentes y residencias, pasando de nueve a 13 residencias y de 76 a 120 personas.

Así se ha destacado, durante la presentación de la iniciativa en el Ayuntamiento gijonés, por el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, acompañado del presidente de la Cooperativa Radio Taxi, Isaac Menéndez, y, en representación de las residencias, por José Manuel López, de la residencia del ERA Clara Ferrer.

Barcia, por su parte, ha explicado que la iniciativa se llevará a cabo la tarde del próximo día 11. Los taxistas recogerán a los residentes en sus respectivas residencias para trasladarlos primeramente al Ayuntamiento, donde serán recibidos por la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, para después iniciar un recorrido por la ciudad, con una duración de unas tres horas.

El edil ha aprovechado para destacar que la ayuda municipal de 60.000 euros para vehículos adaptado de taxi, se concederá a 14 de los 15 vehículos solicitantes. Una ayuda que, para 2025, se incrementará hasta los 100.000 euros; 60.000 euros para gastos corrientes y 40.000 para inversiones.

También ha mostrado su deseo de que la Concejalía de Obras Urbanas y Rurales acometa los trabajos necesarios para habilitar la parada de Emilio Tuya, que, según él, es una "constante" petición del sector. En este caso, se basaría en pasar al lado derecho la parada en aparcamiento en línea, en lugar del actual a la izquierda en batería.

Barcia ha destacado, unido a ello, que los taxistas son "la primera cara, la puerta de entrada" a la ciudad, a lo que ha remarcado que son "los mejores concejales de turismo de la ciudad".

Menéndez, por su lado, ha agradecido a todos los compañeros que se involucran en este recorrido de unas tres horas. Este pasará por las calles Cabrales, Jovellanos, Capua, Rufo Rendueles, Menéndez Pelayo, Uría, plazuela de San Miguel, plaza del Instituto y plaza del Carmen.

Ha agradecido, por otro lado, las ayudas al sector por parte del Ayuntamiento, además de confiar en que salga adelante el bono taxi, para personas con movilidad reducida. Sobre ello, ha apuntado que a los taxistas les ayuda económicamente, pero también a la gente para ir al hospital de Cabueñes, en una ciudad con una población "muy envejecida".

López, en su caso, ha remarcado que el "año pasado fue guapísimo" el recorrido, así como la experiencia. Ha recalcado, además, que las residencias son centros abiertos a la comunidad, a lo que ha llamado la atención sobre que el que tengas años no quiere decir que no puedas ver y vivir. También ha indicado que esta iniciativa tiene éxito, ya que siempre queda gente que no puede ir.