Tazones y Villaviciosa celebran el Desembarco de Carlos V

Figurantes del Desembarco, en la Feria de Muestras - AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

OVIEDO, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tazones y Villaviciosa acogen entre los días 23 y el 24 de agosto una nueva edición del Desembarco de Carlos V, Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias, que contará con un amplio programa cultural, deportivo y lúdico.

La recreación conmemora la llegada del emperador en 1517 a la costa asturiana y se ha consolidado como una de las citas de referencia del verano en la comarca maliaya.

La movilización popular que actualmente concita este evento nació en Tazones de la iniciativa de Aurelio Nava Peón 'Lelo', quien encarnó durante 28 años la figura de Carlos V, en un Desembarco que empezó a organizar en 1980. Hoy es la Asociación Cultural Primer Desembarco Carlos V, presidida por Cristina Carneado, la que da continuidad a la celebración en la localidad.

Los actos conmemorativos del 43 Desembarco arrancan a las 12.30 horas del sábado 23 de agosto a orillas del Cantábrico con los músicos de Gaeloc animando las calles. A esa misma hora los visitantes podrán disfrutar de ¡Al mariaxe! un recorrido por las calles de Tazones dirigido por Cristina Carneado.

Por la tarde comienzan los bailes en corro de hidalgos montañeses de la Asociación Cultural El Palenque de Laredo, previos al Desembarco.

Además, durante toda la jornada, habrá talleres de artes de pesca, confección de mallas para redes, zona de juegos infantiñles, puestos de comida, muestras de nansas, tinte para redes y teñido de velas, asado de ñoclas, azabache, cestería e hilanderas.

El acto estrella de la jornada será la recreación histórica del XLIII Desembarco de Carlos V, Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias. Se inicia a las 20 horas, con la escena de la azarosa llegada y recibimiento de las autoridades al príncipe Carlos, y posterior desfile por las calles de Tazones, entre decenas de figurantes.

El Club Náutico Albatros, por su parte, es organizador de la Regata Desembarco Carlos V, pevista en la bahía de Tazones y Rodiles la tarde del sábado "si las condiciones meteorológicas lo permiten", como recordó el presidente del Club Albatros, Ángel del Río, agradecido de poder vincular al evento la promoción de la vela y deportes náuticos.

SÁBADO 23 DE AGOSTO, TAZONES

La jornada comenzará a las 12.30 horas con la apertura y animación musical a cargo del grupo Gaeloc. A esa misma hora se celebrará la visita temática ¡Al Mariaxe! por las calles de la localidad (salida en la iglesia de San Miguel). A lo largo del día se desarrollarán una exposición de cetrería (13.00 horas) y un espectáculo de vuelo con aves rapaces (17.30h), además de la exhibición de esgrima histórica de la Escuela Gaudiosa de Asturias (18.30horas).

El momento central llegará con el XLIII Desembarco de Carlos V, recreación histórica programada para las 20.00 horas, que incluirá el acto de recibimiento por las autoridades y el desfile por las calles del puerto. La jornada se cerrará con el concierto del grupo Rollu Folk a las 21.30 horas.

Paralelamente, se desarrollarán bailes en corro de hidalgos montañeses con la Asociación Cultural El Palenque de Laredo, además de talleres tradicionales de artes de pesca, asado de ñocles, azabache, cestería o hilanderas, junto con actividades en la zona infantil. Distintas asociaciones históricas de Aguilar de Campoo, Avilés, Laredo, Medina del Campo y Pimiango participarán en las recreaciones.

Asimismo, a las 15.00 horas tendrá lugar la Regata Desembarco Carlos V en la bahía de Tazones y Rodiles, organizada por el Club Náutico Albatros (actividad condicionada a las condiciones marítimas).

El programa incluye también servicios especiales de transporte con aparcamiento en Oles y lanzaderas continuas en dirección a Tazones, así como buses de ALSA entre Villaviciosa y Tazones hasta medianoche.

SÁBADO 23 DE AGOSTO, VILLAVICIOSA

La Plaza de Caveda y Nava acogerá de 11.30 a 21.00 horas el Mercáu del Desembarco, con talleres infantiles, juegos de gran formato y actividades artesanas durante toda la jornada.

DOMINGO, 24 DE AGOSTO, VILLAVICIOSA

La última jornada se abrirá a las 11.00 horas con la XLI Cross Ruta Imperial Carlos I, una carrera popular entre Tazones y Villaviciosa organizada por el Club Atletismo de Villaviciosa, con entrega de premios a las 13.30 horas.

Durante todo el día permanecerá abierto el Mercáu del Desembarco en la Plaza Caveda y Nava, acompañado de animación musical del grupo Gaeloc, talleres para niños, exposiciones y espectáculos de cetrería, así como una exhibición de esgrima histórica en el escenario de la Plaza de la Poesía.

Habrá también visitas teatralizadas a la Casa de los Hevia, sede del primer alojamiento imperial, a cargo del grupo Teatro Contraste (entradas gratuitas).

El colofón lo pondrá el Desfile del Desembarco y la Audiencia del Rey, previsto a las 19.00 horas, con salida en la Casa de los Hevia y recorrido por el casco histórico hasta la Plaza de la Poesía, donde se celebrará el acto final.

Desde el Ayuntamiento de Villaviciosa se ha destacado que el evento "supone un homenaje a la historia y tradición local, pero también un motor turístico que contribuye al dinamismo cultural y económico del concejo".