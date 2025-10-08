Un técnico forestal aclara en la comisión de Cerredo que su informe de 2023 no está vinculado al accidente en la mina

El en su momento responsable técnico de la comarca suroccidental del Principado de Asturias en el Servicio de Gestión Forestal Alberto Fidalgo López comparece en la investigación parlamentaria del accidente de la mina de Degaña. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente en la mina de Cerredo ha continuado este miércoles con la comparecencia de Alberto Fidalgo López, responsable técnico de Montes en ese momento, quien ha explicado que en enero de 2023 emitió un informe técnico sobre un expediente de ocupación de una finca de 1,2 hectáreas dentro del Monte de Utilidad Pública 144, en Degaña, cuya labor "se limitó al ámbito forestal". "Mi función no era investigar accidentes mineros", ha señalado.

Durante su comparecendia en la Junta General, Fidalgo --que era responsable de la comarca suroccidental del Principado-- ha recalcado que el informe que realizó era sobre una finca dentro de dicho monte público, para analizar la compatibilidad del uso solicitado por una empresa con la gestión forestal, sin implicar ninguna responsabilidad sobre actividades mineras ni accidentes previos. Según el técnico, "el informe se llevó a cabo sin problemas".

Fidalgo ha explicado que su labor se limitaba a "informes técnicos en desarrollo de procedimientos administrativos" y que no investiga los antecedentes de ocupaciones anteriores en los terrenos.

Actualmente, Fidalgo trabaja como director conservador del Parque Natural de Ponga y es concejal por Izquierda Unida Somos Carreño, aunque ha subrayado que estos datos son "ajenos al objeto de la comparecencia".