El temporal obliga a restringir Puerto Pajares a vehículos ligeros y a usar cadenas en nueve puertos asturianos

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 112 Asturias ha informado este de que es obligatorio el uso de cadenas en los puertos de San Isidro, Leitariegos, Connio, Tarna, Cerredo, Valdeprado, Somiedo, San Lorenzo y Ventana. El Puerto Pajares permanece abierto solo a vehículos ligeros, mientras que el Alto de La Farrapona continúa cerrado. En el Huerna se pide circular con precaución, y la AS-375 y la N-621 registran cortes parciales por desprendimientos y obras.

Entre los puertos de montaña donde es obligatorio el uso de cadenas se encuentran el Puerto de San Isidro (AS-112, Aller), Puerto de Leitariegos (AS-213, Cangas del Narcea), Puerto del Connio (AS-348, Cangas del Narcea), Puerto de Tarna (AS-117, Caso), Puerto de Cerredo (AS-15, Degaña), Puerto de Valdeprado (Degaña), Puerto de Somiedo (AS-227, Somiedo), Puerto de San Lorenzo (AS-265, Somiedo) y Puerto Ventana (AS-228, Teverga).

Además, se mantiene un aviso de circulación con precaución en la Autopista del Huerna (AP-66, Lena), donde se han habilitado mediante bypass dos carriles en sentido León y uno en sentido Oviedo. El Puerto Pajares (N-630, Lena) permanece abierto para vehículos ligeros, pero cerrado para pesados, y el Alto de La Farrapona (SD-2, Somiedo) continúa cerrado.

Respecto a cortes en carreteras convencionales, la LN-8 (tramo Tuiza-Puerto de La Cubilla, Lena) sigue cerrada. Se registran cortes parciales en la AS-375 (Oviedo-Campomanes, Mieres) entre los puntos kilométricos 20,500 y 21,500 por riesgo de desprendimiento de rocas, con desvíos alternativos señalizados por el polígono de Vega de Arriba.

Asimismo, la N-621 (Unquera-Potes, Peñamellera Baja) presenta corte parcial regulado por semáforo debido a obras, quedando abierto por la noche hacia Cantabria.