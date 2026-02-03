Ternera Asturiana convoca la IX edición del concurso nacional del mejor cachopo en el Salón Gourmets

Cartel del concurso - TERNERA ASTURIANA

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana y el Salón Gourmets han convocado la novena edición del concurso nacional 'En busca del mejor cachopo elaborado con Ternera Asturiana', que se celebrará el próximo 13 de abril en Madrid, en el marco del Salón Gourmets.

La inscripción, gratuita, permanecerá abierta del 3 al 9 de febrero a través de la web de Ternera Asturiana. El certamen está limitado a un máximo de 50 restaurantes de toda España. Entre el 11 de febrero y el 31 de marzo, el jurado realizará visitas anónimas para seleccionar a los 12 finalistas que competirán en la final nacional.

Los premios previstos ascienden a 1.200 euros para el primer clasificado, 500 para el segundo y 300 para el tercero. El jurado estará compuesto por cocineros, críticos y periodistas gastronómicos que valorarán la estética, originalidad, calidad de los ingredientes y el punto de la carne.

El concurso busca reconocer las mejores elaboraciones de cachopo preparadas con carne de Ternera Asturiana, destacando la calidad del producto y la técnica de los establecimientos participantes.

En la edición de 2025, el ganador fue el restaurante Casa Repinaldo, de Candás, con su propuesta 'Cachopo PCH - Patrimonio Culinario de la Humanidad'.