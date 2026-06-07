El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 7 de junio de 2026 en Asturias cielo nuboso al principio, con predominio de nubes bajas, que podrían dar lugar a brumas y nieblas locales, tendiendo a intervalos nubosos de nubes altas en el centro y el litoral, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en la cordillera por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Temperaturas máximas en ascenso generalizado, siendo puntualmente notable en la Cordillera. Viento flojo de componente este al principio, tendiendo a componente norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 23.

En el mar, viento componente noroeste fuerza 4 o 5 amainando a 3 o 4 al avanzar la tarde y tendiendo a variable fuerza 1 a 3 al final de la tarde. Marejada disminuyendo a marejadilla al avanzar la tarde y a rizada al final de la tarde. A partir de la madrugada, componente este fuerza 3 o 4 y principalmente marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros disminuyendo a 2 a 3 metros al avanzar la madrugada.