El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 23 de octubre de 2025

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 23 de octubre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto tendiendo por la mañana a intervalos nubosos. Lluvias y chubascos generalizados que no se descartan localmente fuertes al principio en la Cordillera más occidental y Picos de Europa, y que remiten durante la mañana.

Temperaturas en descenso generalizado, localmente notable en las mínimas en amplias zonas del interior y de las máximas en el interior oriental. Las mínimas se esperan al final del día. Viento de componente oeste moderado en el interior y fuerte en el litoral que amaina a partir de la tarde a flojo en el interior y a moderado en la costa y gira al final a componente sur. Rachas muy fuertes generalizadas en las primeras horas que van remitiendo por la mañana de oeste a este.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 19.

En el mar, viento oeste o suroeste 4 a 6, localmente 7 al final en el oeste mar adentro. Marejada o fuerte marejada, localmente gruesa mar adentro al final. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros y tormentas. Localmente regular.