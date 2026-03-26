El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 26 de marzo de 2026

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 26 de marzo de 2026 en Asturias cielos nubosos. Nieblas matinales y vespertinas en zonas altas del interior. Probables precipitaciones débiles, más frecuentes en el interior, que por la tarde quedarán limitadas a la Cordillera oriental.

Cota de nieve 1.000 metros. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos. Temperaturas máximas en descenso, más acusado en la Cordillera oriental. Heladas débiles en la Cordillera. Vientos flojos y moderados del nordeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 14.

En el mar, viento componente norte 4 o 5, amainando pronto a norte o noreste 3 o 4. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros aumentando a 3 a 4 metros, y a 4 a 5 metros mar adentro.