El tiempo en Asturias hoy, lunes, día 14 de septiembre de 2026

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 14 de septiembre de 2026 en Asturias Predicción cielo poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes bajas, al principio del día, en el litoral y extremo occidental, que pueden ir con brumas y algunas nieblas dispersas.

Temperaturas en aumento que será ligero o sin cambios de las mínimas en el interior central de la Comunidad. Viento flojo variable tendiendo en horas centrales a este y nordeste y arreciando hasta moderado en el litoral. Se alcanzarán los 34 grados en la Suroccidental Asturiana.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 31; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 28.

En el mar, viento este 4 o 5, amainando a 2 a 4 al final. Marejada, disminuyendo localmente a marejadilla al este al final. Mar de fondo del nororeste de 1 a 2 m. Áreas de bruma con regular, excepto por la tarde.