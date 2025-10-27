El tiempo Asturias para hoy, lunes, día 27 de octubre de 2025

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 27 de octubre de 2025 en Asturias un predominio del cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el litoral y, al principio y final del día, en zonas bajas del interior que irán acompañadas de algunas brumas y nieblas dispersas.

Temperaturas mínimas en descenso. Temperaturas máximas en aumento. Heladas débiles y dispersas en cumbres de la Cordillera. Vientos flojos variables con régimen de brisas en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 18.

En el mar, viento norte o noroeste 2 o 3 arreciando a suroeste 2 a 4. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 m.