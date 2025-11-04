El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 4 de noviembre de 2025

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 4 de noviembre de 2025 en Asturias nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles y moderadas, más frecuentes, probables e intensas en las zonas de montaña. Temperaturas mínimas en aumento, que puede ser localmente notable en la Cordillera. Temperaturas máximas con cambios ligeros predominando los aumentos en el litoral y los descensos en la Cordillera. Vientos del sur moderados con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en la Cordillera, donde se pueden superar los 100 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 21.

En el mar, viento este 2 a 4, rolando desde la noche a sur o sureste, arreciando ocasionalmente a 5 desde la mañana. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros disminuyendo a de 1 a 2 metros. Ocasionalmente lluvias con regular al oeste desde la madrugada.