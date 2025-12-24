El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 24 de diciembre de 2025

OVIEDO 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 24 de diciembre de 2025 en Asturias cielo cubierto, con abundante nubosidad baja que dará brumas y nieblas durante toda la jornada, en el interior y, más densas y persistentes, en la Cordillera. Lluvias débiles y chubascos generalizados, más frecuentes e intensos en la mitad oriental, que podrán ser en forma de nieve por encima de 1.500 metros.

Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad oriental, que localmente podría ser notable en Picos de Europa, y con pocos cambios en el resto; máximas con pocos cambios. Heladas débiles en cumbres. Viento flojo de nordeste, que será moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 10; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 13.

En el mar, viento oeste o suroeste 5 o 6, ocasionalmente 7 mar adentro, amainando a 3 o 4 desde el oeste, de madrugada, rolando a Componente oeste 3 o 4 por la mañana, amainando a variable 1 a 3 por a tarde. Marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros disminuyendo a 2 a 3 metros. Aguaceros ocasionales. Temporalmente regular.