El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 5 de noviembre de 2025

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 5 de noviembre de 2025 en Asturias cielos nubosos y cubiertos. Posibilidad de nieblas matinales dispersas en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles y moderadas que se extenderán de oeste a este a partir de media mañana y que podrían ser localmente fuertes en la Cordillera.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en las mínimas del extremo occidental. Vientos moderados y fuertes del sur, con rachas muy fuertes en la Cordillera y zonas expuestas, que disminuirán de intensidad a medida que avance la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima 12 y una máxima de 21.

En el mar, viento este o sureste 3 o 4, arreciando localmente a 5 mar adentro, tendiendo a variable 2 o 3 a partir de madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aumentando a 2 a 3 metros mar adentro. Aguaceros a partir de madrugada, desde el oeste. Temporalmente regular o mala.