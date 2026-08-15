El tiempo en Asturias hoy, sábado, día 15 de agosto de 2026

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 15 de agosto de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles y lloviznas.
Nubosidad de evolución en el interior, sin descartar algún chubasco aislado acompañado de tormrnta en la cordillera. Brumas y nieblas matinales y vespertinas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Viento flojo a moderado de nordeste.
En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 20 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 22 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 21 y una máxima de 26.
En el mar, viento norte o noreste 2 a 4 al oeste de Peñas, norte o noroeste al este. Marejadilla, aumentando localmente a marejada mar adentro al oeste. Mar de fondo del NW en torno a 1 m. Aguaceros locales en extremo este desde la madrugada.