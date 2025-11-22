El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 21 de noviembre de 2025

OVIEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 21 de noviembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera. Lluvias y chubascos generalizados durante la segunda mitad del día, más intensos en el tercio oriental y que no se descartan el resto del tiempo.

Temperaturas mínimas en descenso en la Cordillera y ligero en el resto; máximas en ascenso. Heladas débiles en la Cordillera, moderadas en cumbres. En el interior, viento flojo variable rolando a suroeste a partir de mediodía; en el litoral, viento moderado del suroeste arreciando a fuerte al final del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 1 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 4 y una máxima de 15.

En el mar, viento noroeste 5 o 6 amainando a norte o noroeste 4 o 5 de madrugada, y a 3 o 4 más tarde. Fuerte marejada, localmente gruesa en el noreste al principio, disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros. Lluvias y aguaceros. Localmente regular o mala.