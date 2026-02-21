El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 22 de febrero de 2026

OVIEDO 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 22 de febrero de 2026 en Asturias cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Temperaturas máximas en ascenso, localmente notable en el extremo suroeste. Heladas débiles dispersas en la Cordillera. Viento flojo de componente sur tendiendo a mediodía a variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 2 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 4 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 4 y una máxima de 16.

En el mar, viento oeste o noroeste 5 o 6 amainando y rolando a sur o suroeste 3 o 4 al avanzar la madrugada y tendiendo a Variable 1 a 3 a partir del mediodía. Mar de fondo del noroeste de 4 a 5 metros cerca de la costa y de 5 a 6 metros mar adentro disminuyendo a 3 a 4 metros al avanzar la madrugada y a 2 a 3 metros a partir del mediodía.