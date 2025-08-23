El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 23 de agosto de 2025

OVIEDO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 23 de agosto de 2025 en Asturias cielo con intervalos de nubes bajas, con posibles nieblas dispersas asociadas en zonas altas, disminuyendo a poco nuboso o despejado con algunas nubes de evolución dispersas en la Cordillera.

Temperaturas mínimas en descenso, menos acusado en la Cordillera. Temperaturas máximas en aumento. En el litoral, vientos flojos y moderados del este. En el interior, vientos flojos, del sur al principio y final del día y con predominio de la componente norte en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 25.

En el mar, viento norte 2 o 3 rolando a este desde el oeste desde la noche, arreciando a 3 o 4 al oeste desde la mañana. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del oeste o noroeste de en torno a 1 metro mar adentro desde la noche. Aguaceros por la mañana con regular.