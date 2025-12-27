El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 27 de diciembre de 2025

OVIEDO 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 27 de diciembre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubosidad alta. No se descarta alguna bruma vespertina en zonas de interior. Temperaturas en ascenso generalizado, que para el caso de las mínimas, será ligero en la mitad occidental y podría ser localmente notable en la Cordillera. Heladas débiles a moderadas generalizadas, salvo en el litoral. Viento de componente este, flojo en el interior y moderado, con rachas más intensas, en el litoral y en zonas altas de montaña.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 0 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 3 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 2 y una máxima de 13.

En el mar, viento variable 1 a 3 arreciando temporalmente a sureste 3 o 4 al avanzar la noche y durante la madrugada. Rizada o marejadilla aumentando localmente a marejada mar adentro a partir de la madrugada. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. Localmente regular o mala por bruma o niebla a partir de la madrugada.