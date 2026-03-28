El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 28 de marzo de 2026

OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 28 de marzo de 2026 en Asturias cielos nubosos o cubiertos, abriéndose claros al final. Probabilidad de nieblas dispersas, matinales y vespertinas, en la Cordillera. Precipitaciones, más frecuentes e intensas por la tarde, cesando al final.

Cota de nieve en descenso de 1.500 a 1.100 - 1.200 metros a lo largo de la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en descenso, ligero en el litoral. Heladas débiles en la Cordillera. Vientos flojos y moderados de nordeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 14.

En el mar, viento este o noreste 3 o 4, localmente 5 en el extremo oeste al principio. Marejadilla, localmente marejada en el extremo oeste. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros disminuyendo a 1 a 2 metros.