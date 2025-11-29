El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 29 de noviembre de 2025

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 29 de noviembre de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, en general débiles, que atravesarán el Principado de oeste a este.

La cota de nieve se situará alrededor de los 1.800 metros y descenderá al final hasta los 1.000-1.200 metros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en descenso en la cordillera, con pocos cambios en el resto. Viento flojo de componente sur, tendiendo a quedar variable en el interior y a noroeste en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 16.

En el mar, viento variable, principalmente sur y oeste, 1 a 4. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando a 2 a 3 metros a partir de la mañana y a 3 a 4 mros a partir del mediodía. Áreas de regular o mala por bruma o niebla a partir de la madrugada.