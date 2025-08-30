El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 30 de agosto de 2025

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 30 de agosto de 2025 en Asturias cielo con intervalos nubosos. Nieblas matinales y vespertinas dispersas en la Cordillera. Probabilidad de algunas precipitaciones débiles y dispersas por la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros.

Temperaturas máximas en aumento, menos acusado en el litoral. En el tercio occidental, vientos flojos y moderados de oeste y suroeste. En el resto, vientos flojos variables predominando el oeste moderado en el litoral por la mañana.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 28, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 28.

En el mar, viento componente oeste 4 o 5 arreciando ocasionalmente a 6. Marejada o fuerte marejada. Mar adentro: Componente oeste 5 o 6 arreciando temporalmente a 7, principalmente al este de Cabo Busto. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros con aguaceros ocasionales.