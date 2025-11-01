El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 1 de noviembre de 2025

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 1 de noviembre de 2025 en Asturias intervalos nubosos al inicio, tendiendo a cubrirse el cielo progresivamente. Lluvias y chubascos que empezarán por la mañana en la parte occidental y se irán desplazando hacia el este a lo largo de la tarde. Temperaturas en descenso generalizado. Viento flojo del suroeste y oeste que arrecia pronto hasta moderado en el litoral con algún intervalo fuerte en zonas expuestas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 20.

En el mar, viento sur o variable 3 o 4 arreciando de madrugada a oeste o noroeste 4 a 6. Marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del oeste o noroeste de 2 o 3 metros. Aguaceros y localmente regular o mala de madrugada.