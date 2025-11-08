El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 8 de noviembre de 2025

OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 8 de noviembre de 2025 en Asturias cielo cubierto en la Cordillera y nuboso en el resto, pasando a poco nuboso por la tarde. Brumas y bancos de niebla en zonas altas de la Cordillera durante todo el día, siendo menos habituales en las horas centrales. Probables chubascos débiles, más probables en la primera mitad del día. Cota de nieve sobre 1.500-1.700 metros.

Temperaturas en descenso, con heladas débiles en cumbres de la Cordillera. No se descarta que las mínimas se den al final del día. Viento de componente oeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, rolando a sur flojo desde la noche.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 17.

En el mar, viento oeste 4 o 5 arreciando pronto a 5 o 6, y localmente a 7 al este por la noche, amainando a 4 o 5 al oeste desde la mañana. Marejada o fuerte marejada aumentando localmente a fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando a 2 a 3 m desde la mañana. Aguaceros y tormentas. Regular o mala.