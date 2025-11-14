El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 14 de noviembre de 2025

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 14 de noviembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Lluvias débiles y chubascos que serán más intensos y persistentes en la mitad sur durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso en la Cordillera y sin cambios o en ligero descenso en el resto; máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente sur con rachas muy fuertes en la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 21.

En el mar, viento este o sureste 4 o 5 amainando a sureste 3 a 5 y rolando a suroeste de madrugada. Marejada, localmente fuerte marejada en el extremo este, disminuyendo a marejadilla de madrugada. Mar de fondo del oeste o noroeste de 1 a 2 metros, disminuyendo. Aguaceros. Localmente regular o mala.