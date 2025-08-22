El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 22 de agosto de 2025

OVIEDO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 22 de agosto de 2025 en Asturias cielo nuboso de nubes bajas tendiendo en horas centrales a intervalos nubosos en la Cordillera con grandes claros en el litoral al final. Brumas y probables bancos de niebla matinales en la Cordillera que podrían llegar aislados a la costa oriental. No se descartan lluvias débiles dispersas en el litoral por la mañana.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso que será más acusado en el este. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso más marcado localmente en la Cordillera. Viento flojo variable tendiendo en horas centrales a nordeste y este con intervalos moderados en tercio occidental de la costa.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 23.

En el mar, viento oeste 3 o 4 amainando desde la tarde a norte 2 o 3 y rolando a este desde el oeste desde la noche. Marejadilla o marejada disminuyendo a rizada o marejadilla. Mar de fondo del oeste o noroeste de en torno a 1 metro mar adentro desde la noche. Aguaceros hasta la tarde y al final con regular o mala.