El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 28 de noviembre de 2025

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 28 de noviembre de 2025 en Asturias cielos poco nubosos por la mañana; aumentará la nubosidad a partir de mediodía por la llegada de un frente. Este podría dejar precipitaciones débiles en el litoral occidental por la tarde. Temperaturas máximas en ascenso ligero; mínimas en ligero descenso; heladas débiles en la Cordillera. Viento flojo, variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 3 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 6 y una máxima de 16.

En el mar, viento oeste 2 a 4. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros disminuyendo temporalmente desde la noche hasta la tarde. Localmente aguaceros con regular.