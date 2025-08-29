El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 29 de agosto de 2025

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 29 de agosto de 2025 en Asturias cielos nubosos. No se descartan lluvias débiles a lo largo del día, más probables en el tercio occidental. Temperaturas en ascenso. En el litoral, viento del oeste y moderado; en el interior, viento del suroeste y del oeste entre flojo y moderado.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 26.

En el mar, viento oeste 5 o 6, localmente 4 en la costa, ocasionalmente 7 mar adentro al oeste al final. Fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del noroeste de 3 metros. Lluvias y aguaceros hasta la tarde. Regular o mala.