El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 1 de diciembre de 2025 en Asturias cielos nubosos aumentando a cubiertos, con predominio de nubes altas por la mañana. Precipitaciones débiles y moderadas que se extenderán de oeste al final de la tarde. Cota de nieve en torno a 2.000 - 2.100 metros en la Cordillera. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en aumento. Heladas débiles y dispersas en zonas altas de la Cordillera. Vientos del sur y suroeste, flojos al principio aumentando a moderados, con algún intervalo fuerte en el litoral occidental al final del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 2 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 4 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 3 y una máxima de 16.

En el mar, viento componente variable fuerza 2 o 3, localmente oeste 3 o 4 al principio al este de Cabo Peñas, tendiendo a partir de la madrugada a sur o suroeste 2 a 4. Marejadilla o rizada, localmente marejada al principio al este de Lastres, aumentando al final a marejada mar adentro al oeste de Busto. Mar de fondo del noroeste de 2 o 3 metros disminuyendo a 1 o 2 metros. Aguaceros y localmente regular al principio.