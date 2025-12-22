El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 22 de diciembre de 2025 en Asturias cielos nubosos. Lluvias y chubascos en el litoral por la mañana, que se extienden al interior por la tarde. Cota de nieve ascendiendo a 900-1.000 metros por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles en la cordillera. Viento de componente sur flojo en el interior y moderado de oeste en el litoral

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 10; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 12.

En el mar, combinado del noroeste de 4 a 5 metros. Por la noche viento componente oeste o suroeste fuerza 7.