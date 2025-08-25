El tiempo en Asturias para este lunes 25 de agosto

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 25 de agosto de 2025 en Asturias intervalos nubosos, con predominio de nubes bajas en el litoral. Posibilidad de brumas y nieblas dispersas en zonas altas del interior durante la madrugada. No se descarta algún chubasco disperso en la Cordillera por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso, más probable en el litoral. Viento flojo de componente oeste al principio y al final del día, y de componente norte durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 25.

En el mar, viento componente variable fuerza 1 a 3, principalmente este durante la tarde, arreciando a componente oeste fuerza 2 o 3 al avanzar la madrugada, ocasionalmente fueza 4 mar adentro durante la mañana. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de un metro, mar adentro, a partir de la madrugada. Ocasionalmente áreas de regular por bruma, en el extremo oeste.