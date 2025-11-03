El tiempo para este lunes en Asturias

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 3 de noviembre de 2025 en Asturias cielo nuboso abriéndose claros en las horas centrales para quedar poco nuboso o con intervalos nubosos y aumentando a nuboso y cubierto de oeste a este al final del día.

Brumas y probables nieblas matinales dispersas en zonas altas de la Cordillera. Temperaturas mínimas en descenso. Temperaturas máximas con cambios ligeros en el litoral y en aumento en el interior, que puede ser localmente notable en el suroeste. No se descarta alguna helada débil y dispersa en cumbres de la Cordillera. Vientos flojos de sur que tenderán a variables en el litoral durante las horas centrales y aumentarán a moderados al final del día en el interior, cuando pueden registrarse rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 19.

En el mar, al oeste de Cavo Peñas viento componente oeste o suroeste fuerza 4 o 5 amainando a sur o suroeste 2 a 4 a partir de la noche y tendiendo a Variable 1 a 3 al final. Marejada, localmente fuerte marejada mar adentro, disminuyendo gradualmente a marejadilla o rizada desde costa a mar adentro a partir de la noche. Al este de Cabo Peñas, viento componente oeste o noroeste fuerza 5 o 6 amainando a 4 o 5 al final de la tarde y tendiendo gradualmente a Variable, principalmente sur, 1 a 3 desde costa a mar adentro a partir de la noche.

Fuerte marejada, localmente gruesa mar adentro, disminuyendo a marejada al final de la tarde y gradualmente a marejadilla o rizada desde la costa a mar adentro a partir de la noche. Ambas zonas: Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros aumentando temporalmente a 3 a 4 metros mar adentro.