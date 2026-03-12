¿Qué tiempo va a hacer en primavera en Asturias?: La AEMET prevé más calor que en años anteriores

Archivo - Riego en el Campo San Francisco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que la primavera sea cálida en Asturias, aunque no se esperan cambios relevantes en el volumen de precipitaciones entre marzo y mayo en la región.

El delegado de la AEMET en Asturias, Ángel Gómez, ha ofrecido estos datos en una rueda de prensa en la que ha detallado la previsión meteorológica en Asturias para los próximos días, con la vista puesta en la Semana Santa.

Este fin de semana, se esperan intervalos nubosos y lluvias y chubascos Brumas y nieblas por la tarde en zonas altas el viernes. Además, se espera una cota de nieve bajando de unos 1.800 metros hasta unos 800-1.000 al final. Las temperaturas mínimas sin cambios, salvo en descenso en el oeste, donde se producirán al final del día; máximas en descenso en el interior occidental, en ascenso en el litoral oriental y con pocos cambios en el resto.

El sábado 14 de marzo se esperan cielos nubosos, brumas, lluvias y chubascos, con la cota de nieve en 800 metros. Las temperaturas permanecerán estables. Finalmente el domingo, la previsión es que haya cielos nubosos y probables lluvias débiles, con temperaturas en ascenso.

La semana que viene se esperan temperaturas medias "normales" para la época del año, al igual que las precipitaciones. De igual modo, en Semana Santa la previsión apunta a una temperatura media "normal para la época del año".

EL INVIERNO HA SIDO MUY CÁLIDO Y SECO

El delegado de la AEMET ha indicado que el invierno en Asturias fue "seco y muy cálido", siendo el décimoprimer invierno más cálido registrado en Asturias en el periodo 1961-2026. Febrero es el mes que ha marcado el carácter del invierno, al ser su temperatura media 2.5 grados mayor de lo normal.

La precipitación acumulada durante este invierno en Asturias ha sido un 7% menor de lo normal para el periodo de referencia 1991-2020. Diciembre fue seco, con un déficit del 23% respecto a lo normal, y febrero húmedo con un exceso del 9%.

En el año hidrológico en curso (octubre 2025 a febrero 2026) la precipitación es un 17% menor de lo normal en Asturias para el periodo de referencia 1991-2020; por lo que su carácter es seco.

Las temperaturas mínimas del invierno se dieron el día 4 de enero en Vega de Urriellu 11.5 grados bajo cero, y Vega de Ario con 8.5 grados bajo cero, debido a la llegada de una masa de aire de origen ártico.

La rachas máximas del invierno se dieron el 25 de enero en Cabo Busto 146 kilómetros por hora y en Carreña de Cabrales 147 kilómetros por hora debido a la borrasca profunda Ingrid, y el 26 de enero en Sotres 150 kilómetros por hora debido a la borrasca profunda Joseph.

La precipitación máxima diaria del invierno se dio el 26 de enero en Degaña Coto Cortés 103.4 litros por metro cuadrado, debido a la borrasca profunda Joseph.

Las temperaturas máximas del invierno se dieron el día 24 de febrero en Oviedo con 26 grados, Bargaéu-Piloña y Mieres-Baíña con 26.2 grados, y Colunga con 27 grados, debido al viento del sur y masa de aire africano.