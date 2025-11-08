Tito Bustillo acoge una visita guiada sobre el arte prehistórico este sábado

Archivo - Centro de interpretación de la cueva de Tito Bustillo, en Ribadesella - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo acogerá este sábado una visita guiada sobre el arte prehistórico, a cargo del director general de Patrimonio Cultural, Pablo León y el comisario de la muestra, el historiador de arte Santiago Martínez, acompañados de parte de los artistas participantes.

Según ha informado el centro en nota de prensa, escultura, pintura, arte, videoarte e instalación artística están presentes en 'Lo que es eterno', ofreciendo "una nueva perspectiva sobre el patrimonio prehistórico al analizarlo y reinterpretarlo mediante enfoques artísticos contemporáneos".

Estos enfoques, han agregado, "amplían la comprensión del lugar, además de presentar innovadoras aplicaciones del arte contemporáneo en contextos culturales y arqueológicos".

Los artistas Fernando Alba, María Álvarez, Rania Blanco, Iyán Castaño, Maite Centol, Kela Coto, Assaf Iglesias, Lisardo Menéndez, Hugo ÓDonnell, Elena Rato y María Jesús Rodríguez se han sumado a este proyecto con piezas inéditas que "crean un vínculo entre el entorno prehistórico y las expresiones artísticas contemporáneas, abriendo caminos que reinterpretan las manifestaciones prehistóricas mediante el arte actual".

'Lo que es eterno' se podrá visitar hasta el 28 de diciembre, de miércoles a domingo, en el horario de apertura del equipamiento riosellano, con acceso gratuito con la entrada al Centro.